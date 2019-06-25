Скандал на "Укрзализныце": пассажиров не пустили в поезд из-за багажа

Компания «Укрзализныця» на днях оказалась в скандальной ситуации. Проводник и начальник поезда №720 "Киев-Харьков" потребовали у пассажиров поезда деньги за то, чтобы провезти коробку.

Об инциденте с работниками железнодорожной компании рассказала Анна Батурина своей странице в социальной сети Facebook.

Женщина объяснила, что среди багажа у них было две коробки, в которых были упакованы велосипеды. Причем коробки были упакованы в соответствии с новыми правилами, которые недавно анонсировал руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в социальной сети Facebook.

Евгений Кравцов рассказал, что теперь велосипеды разрешено перевозить не только в ночных поездах, но и в поездах Интерсити и Интерсити +.

"Теперь перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, а и в Интерсити и Интерсити +. Наша внутренняя демократия требует такие решения подтверждать документально – телеграмма соответствующим подразделениям отправлена", - писал Кравцов.

А вот проводник и начальник поезда посчитали иначе и предложили пассажирам оплатить за багаж 100 гривен. В результате чего Анна Батурина вместе со своим спутником вынуждены были остаться в Киеве и потерять билеты.

"Ну вот и мы столкнулись с Укрзализницей. Не пустили в поезд 720 Киев-Харьков". Поезд уехал, а мы остались, билеты пропали. Проводник с начальником поезда хотели за велосипеды все 100 гривен. Как ехать в Харьков – надо теперь придумать", - написала Батурина.

В комментариях она объяснила, что им отказали, так как якобы вагон не оборудован для провоза велосипеда. При этом коробки не взвешивали и не измеряли. Кроме того, она опубликовала фото вагона и объяснила, что компактные коробки в нем можно было разместить.

Также женщина отметила, что на вокзале они встретили друзей, которые прибыли на поезде "Интерсити" с такими же коробками и пересели на другой такой же поезд без всяких проблем.

По совету Александра Рудоманова автор поста обратилась на горячую линию, и ей пообещали вернуть деньги за неиспользованный билет.

"Да, звонили, как раз там все решили. Приняли заявку, зафиксировано нарушение, обещали по заявлению письменному полностью вернуть деньги", - добавила Батурина.

Она вместе со своим спутником вынуждена была добираться в Харьков на автобусе.

Агентство Телевидения Новости