Криптовалютний подъем: курс биткоина за сутки вырос на 14,5%

Курс биткоина за сутки вырос до 12 867 долларов за единицу.

За сутки стоимость изменилась на 14,5%.

Сейчас капитализация рынка биткоина превысила 228 миллиардов долларов.

Криптовалюта возобновила стремительный рост в начале мая 2019 года. Максимальный показатель зафиксирован в конце 2017 года - 20 000 долларов, а минимальный достигал прошлого года отметки ниже 4 000 долларов.

Ранее Facebook совместно с 28 финансовыми компаниями, среди которых PayPal, Mastercard и Visa анонсировали запуск собственной криптовалюты под названием Libra. Для операций с криптовалютой Libra будет создан специальный кошелек под названием Calibra. Полноценный запуск нового приложения запланирован на 2020 год. Calibra будет существовать в Messenger, WhatsApp, а также как самостоятельное приложение.

Также отметим, что Министерство экономического развития Украины инициировало постепенную легализацию виртуальных активов и виртуальной валюты. Этот процесс будет происходить в два этапа. Первый будет в течение 2018-2019 годов, когда будет определен правовой статус криптовалют, а также субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по обмену. Также будет происходить мониторинг тенденций и анализ проблем рынка.

На втором этапе в 2020-2021 годах предусмотрено признание провайдеров кошельков-хранителей виртуальных валют (лица, которые оказывают услуги для защиты приватных криптографических ключей от имени своих клиентов, для хранения и передачи виртуальных валют) субъектами первичного финансового мониторинга; разработка специальных законодательных актов относительно урегулирования использования виртуальных активов, смарт-контрактов и токенов (цифровая единица учета в рамках распределенного реестра записей в форме данных, который имеет криптографическую защиту, что может использоваться для засвидетельствования наличия прав на объекты гражданского права и обязательственные отношения), проведение ICO/ИТО.

Агентство Телевидения Новости