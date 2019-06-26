Под Харьковом возле частного дома сгорел микроавтобус

26 июня в 2:31 в пожарным поступило сообщение о том, что возле частного домовладения № 1/40 по ул. Гагарина в поселке Буды Харьковского района пылает микроавтобус «Volkswagen Transporter Т4».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что в микроавтобусе 1999 года выпуска горел моторный отсек на площади 3 кв.м.

Пожарные локализовали пожар в 2:47, ликвидировали - в 3:22.

Причину возникновения возгорания выясняют.

Агентство Телевидения Новости