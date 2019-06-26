Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:55
Просмотров: 44

Под Харьковом возле частного дома сгорел микроавтобус

Под Харьковом возле частного дома сгорел микроавтобус

26 июня в 2:31 в пожарным поступило сообщение о том, что возле частного домовладения № 1/40 по ул. Гагарина в поселке Буды Харьковского района пылает микроавтобус «Volkswagen Transporter Т4».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что в микроавтобусе 1999 года выпуска горел моторный отсек на площади 3 кв.м.

Пожарные локализовали пожар в 2:47, ликвидировали - в 3:22.

Причину возникновения возгорания выясняют.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 