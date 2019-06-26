Из-за праздничной велогонки бульвар Богдана Хмельницкого перекроют
Движение транспорта по бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до ул. Академика Филиппова, будет запрещено с 10:00 до 14:30 28 июня, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением велогонки, посвященной Дню Независимости Украины.
В это время автобусы будут курсировать так:
№15э (при движении от ст. м. «Академика Барабашова»): будет осуществлять разворот перед бул. Богдана Хмельницкого;
№102э, 213э: - пр. Московский - пр. Архитектора Алешина - пр. Александровский и далее по маршруту.
Также на время мероприятия по бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до пр. Героев Сталинграда, будет запрещено движение троллейбусов, поэтому троллейбус №36 курсировать не будет.