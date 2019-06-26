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Крупный бизнес Харьковщины увеличил уплату военного сбора

Крупный бизнес Харьковщины увеличил уплату военного сбора

По итогам января-мая 2019 года крупные предприятия Харьковщины, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, уплатили в государственный бюджет почти 200 млн. грн. военного сбора.

Как сообщили в пресс-службе налоговой, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления военного сбора увеличились на 25,6 млн. грн., или на 15%.

Только в мае текущего года крупный бизнес уплатил 40 млн. грн. военного сбора, что на 4,5 млн. грн., или на 12,7% больше по сравнению с маем 2018 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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