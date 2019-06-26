Адресные таблички с именем Маршала Жукова не провисели на домах и пары часов

На этом видео люди сдирают со стены адресные таблички с именем советского Маршала Георгия Жукова. Так же сняли таблички и с дома № 25 - здесь даже остался хорошо заметный прямоугольный след. Местные же совсем растерялись - ведь таблички, которые срывали неизвестные, повесили за несколько часов до этого коммунальщики - по решению горсовета.

Анна Крикун, пенсионерка

Бачила, що висить «Маршала Жукова». А сьогодні вранці вийшли, я подивилась - немає нічого. Де воно ділося, хто знімав - я не знаю нічого.

А у пенсионера Сергея Тищенко, который живет в доме №39, с которого тоже сняли табличку, уже есть подозрения относительно виновников. Кроме этого, у него есть претензии и к названию проспекта - Сергей не понимает, кем был Петр Григоренко.

Сергей Тищенко, пенсионер

Сьогодні о 6 встаю, а таблички - тьху, ноль. Хто - Національний корпус! Григоренка ви знаєте? – Я - ні. Я прожив 64 роки, в Харкові я 40 років. Але я його не знаю - хто він, що він.

Активист Харьковского Евромайдана Борис Редин на такие обвинения только смеется. Говорит, что видел, что сняла таблички не какая-то организация, а просто неравнодушные харьковчане, и удивляется, как быстро прошел демонтаж.

Борис Редин, активист харьковского Евромайдана

Наша громада про це дізналася, здається, перші «правосеки» про це почули і вони повідомили через соцмережі. Після чого небайдужі харків*яни зняли по всьому проспекту ці таблички. І зробили це практично миттєво - може через годину-півтори. Його декомунізували не за війну, його декомунізували за те, що він був членом ЦК. А на руках ЦК безліч злочинів

В тот же самый момент представители Харьковского антикоррупционного центра подают заявление в административный суд относительно самого решения о переименовании. Они объясняют, что дело даже не в нарушении закона о декоммунизации.

Игорь Черняк, активист ХАЦ

Це, власне, чим зміст цього рішення порушує законодавство: є закон "Про присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб", ну це якщо коротко назвати його назву. Цим законом прямо забороняється присвоювати в тому числі і об*єктам топоніміки імена осіб, які були керівними членами компартії Радянського Союзу.

Кроме этого, возмущаются в ХАЦ, проект принятого решения горсовет не обнародовал тогда, когда этого требовал регламент - за 20 рабочих дней до рассмотрения.

А пока в полицию уже поступили два заявления по ночным событиям. Правоохранители сообщают: информация уже внесена в Журнал единого учета заявлений и обращений граждан. По ней проводится проверка.

Агентство Телевидения Новости