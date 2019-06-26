Избиение оператора в Харькове: суд отправил подозреваемых под домашний арест

Подозревают в нападении на оператора и журналиста Вадима Макарюка на данный момент трех человек. Ранее суд избрал меру пресечения Сергею Козлюку. Это - герой видео со стрельбой, которое появилось в социальных сетях после столкновений на рынке "Барабашово" 7 июня. Еще двух мужчин, по данным прокуратуры, тоже узнали по видео, которое есть у следствия. Это жители Харькова - Олег Радченко и Илья Алешкин. На судебные заседания по избранию меры пресечения оба пришли самостоятельно. Алешкина подозревают в нанесении телесных повреждений журналисту во время работы и препятствовании журналистской деятельности, Радченко тоже инкриминируют эти преступления и дополнительно - умышленное повреждение имущества.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

Чому така різниця, тому що першому підозрюваному інкримінується розбиття камери. На одному із шматків відео видно, як він жбурляє частину камери ногами. У другого - саме цього епізоду щодо відеокамери немає.

Подозреваемый Олег Радченко от комментариев отказывается. В суде говорит - свою вину в совершении преступлений не признает.

Олег Радченко, подозреваемый:

Ви розумієте, в чому ви підозрюєтесь? - Так, розумію. - Ви можете повідомити своє ставлення до цієї підозри? - Так, можу. - Вину в інкримінованому злочині ви визнаєте чи не визнаєте? - Ні, не визнаю.

Илья Алешкин также подчеркивает - виновным себя не считает

Илья Алешкин, подозреваемый:

Ви сказали, що знаєте, в чому підозрюєтесь, можете повідомити про ствлення до цієї підозри? Чи вважаєете винуватим у в інкримінованих злочинах чи ні? - Ні, не вважаю. На теперішній час ви хочете надати пояснення чи ні? - Ні.

В прокуратуре требуют взять подозреваемых под стражу до 11 августа, на время проведения досудебного расследования, с правом внесения залога в более, чем 100 тысяч гривен. Говорят - есть риск того, что мужчины могут скрываться от следствия и влиять на свидетелей. Кроме того, отмечают - доказательств их вины достаточно. Адвокаты подозреваемых. в свою очередь, подчеркивают - риски, о которых говорит обвинение, необоснованны.

Евгений Самойлов, адвокат подозреваемых:

Вы можете признать подозрение в том. чего вы не совершали? Наверное, нет. Наверное, это глупо будет. И, на сегодняшний день, мы не видим ни одного документа, который подтверждал бы официальную позицию прокуратуры. Я считаю и клиент так мой считает, и другие клиенты мои так считают, что в данном случае правоохранительные органы действуют для того, чтобы вам догодить.

Судья Наталья Ефименко, выслушав доводы сторон, приняла решение - применить в отношении Радченко и Алешкина меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Мужчинам запрещено покидать место проживания без разрешения следователя, прокурора или суда на время досудебного расследования до 11 августа включительно.

Агентство Телевидения Новости