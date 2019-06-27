Предприниматель незаконно получил 40 га земли: прокуратура обратилась в суд

Прокуратура обратилась в Коломакcкий райсуд с исковым заявлением о возврате из незаконной аренды сельхозугодий стоимостью более 780 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, в 2014 году местный предприниматель получил в аренду участок площадью 40 га. Земля выделялась по льготной процедуре для создания фермерского хозяйства. Но как выяснилось, мужчина создал фермерское хозяйство еще в 2009 году и имел в пользовании земли для ведения сельскохозяйственного производства.

На новые участки он мог претендовать лишь при условии проведения торгов.

Для возвращения незаконно выделенных сельхозугодий государству прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском.

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