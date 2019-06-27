На площади Конституции хористы устроили флешмоб
В центре Харькова студенты-хористы из разных регионов Украины и дирижеры исполнили произведения Григория Сковороды, Николая Леонтовича и современных украинских композиторов. Все они - участники Третьей летней Хоровой академии. Выступление организовали в формате флешмоба.
Так начинается флешмоб в рамках Третьей летней хоровой академии. На площади звучат канты Григория Сковороды. Это церковные или светские песни для хора. Они были распространены в Украине в XVI-XVIII веках, - рассказывает дирижер Александр Тарасенко. Говорит: хотят напомнить людям, что Сковорода не только философ, писатель и педагог, но и музыкант.
Александр Тарасенко, председатель Всеукраинского хорового общества им. Леонтовича:
Это такое мероприятие, мы его назвали «раптивка». Потому что флешмоб далеко не украинское слово, и мне очень нравится, что наши студенты такие креативные, что они выдумали такое название.
Между тем хористов на площади становится все больше.
Виталина Бессонова, хористка:
Когда я пою, я очень рада. А еще - много публики и я не сцене, я чувствую себя как дома.
Всего здесь более полусотни музыкантов. Поют минут пятнадцать.
Алексей Бояр, дирижер Национальной капеллы бандуристов им. Г. Майбороды:
Это возможность объединить студентов не просто из ведущих вузов Украины, а студентов со всех уголков Украины. У нас есть и Донбасс, и выходцы из оккупированного Крыма, самых отдаленных точек Западной Украины. Поэтому, по большому счёту, это такое вот большое украинское единение.
Вокруг хористов собираются люди. Среди них и Клавдия Родригес Гарсиа. Девушка - музыкант с Кубы.
Клавдия Родригес Гарсиа, музыкант с Кубы:
Они так красиво поют, так стараются. Понятно, что все люди одинаковые внутри, есть чувства, душа одинакова.
Харьков - третий город, где выступили участники Третьей летней хоровой академии. До этого пели в Одессе и Львове. Выступление закончили «Щедриком «Николая Леонтовича.