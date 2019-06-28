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В Купянске перевернулась фура − водитель погиб

В Купянске перевернулась фура − водитель погиб

Накануне в 18-05  на трассе Чугуев-Меловое в районе села Благодатное Купянского района перевернулась фура Mercedes-Benz. 

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель грузового авто не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. 48-летний водитель погиб на месте. 

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства уточняются. 

Агентство Телевидения Новости

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