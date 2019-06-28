В Купянске перевернулась фура − водитель погиб

Накануне в 18-05 на трассе Чугуев-Меловое в районе села Благодатное Купянского района перевернулась фура Mercedes-Benz.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель грузового авто не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. 48-летний водитель погиб на месте.

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства уточняются.

Агентство Телевидения Новости