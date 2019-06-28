Из-за непогоды обесточены 211 населенных пунктов в восьми областях Украины

Из-за ухудшения погодных условий обесточены 211 населенных пунктов в восьми областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По состоянию на 7:00 28 июня в результате срабатывания системы защиты линий электропередач без света остаются 70 населенных пунктов в Ивано-Франковской области 52 - в Киевской, 26 - Черниговской, 23 - Сумской, 17 - Житомирской, 15 - Черкасской, по 4 - в Кировоградской и Черновицкой.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, 27 июня вследствие непогоды в Киеве пострадали два человека, а в поселке Буча под Киевом погиб мужчина.

Также из-за непогоды в Ивано-Франковской области на территории Богородчанского, Рожнятовского, Надвирнянского, Калушского, Коломыйского и Тисменицкого районов попадали деревья, повреждены кровли 30 зданий (18 жилых, 3 хозяйственных, 9 социальной сферы), подтоплено 19 жилых домов и 176 домохозяйств.

В селе Стебник Тисменицкого района из-за поднятия уровня воды в реке Стебник повреждена часть покрытия автомобильного моста, в результате чего отсутствует транспортное сообщение с частью населенного пункта (около 100 домохозяйств).

Пешеходное соединение обеспечено.

Спасатели убрали 30 поваленных деревьев, откачали более 200 куб. м воды.

По состоянию на 7 часов утра 28 июня уровень воды постепенно спадает, остаются подтопленными 8 (19) жилых домов и 64 (было 176) домохозяйств.

В Гайсинском районе Винницкой области непогода повредила кровли школы № 4 г. в Гайсине и школы в селе Гунча Гайсинского района.

Агентство Телевидения Новости