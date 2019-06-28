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Директор харьковской IT-компании заплатил 3,7 млн.грн. ущерба от неуплаты налогов

Директор харьковской IT-компании заплатил 3,7 млн.грн. ущерба от неуплаты налогов

Правоохранители закончили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов директором одного из IT- предприятий Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области, установлено, что директор предприятия, предоставляющего услуги в области информационных технологий, в период 2014 - 2017 годов, отражал в налоговой отчетности хозяйственные операции, которые фактически не проводились, с физическими лицами - предпринимателями, которые одновременно являются работниками предприятия.

Так, были завышены показатели, уменьшены финансовые результаты по налогу на прибыль, в результате чего государству были причинены убытки в крупных размерах.

Во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве налоги и нанесенный государству ущерб был возмещен в полном объеме в сумме 3,7 млн. грн.

В июне 2019 в суд направлено ходатайство об освобождении директора компании от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст.212 УК Украины в связи с возмещением нанесенного государству ущерба.

 

Агентство Телевидения Новости

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