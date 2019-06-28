Сегодня 13:15
Просмотров: 68
В Солоницевке фура вылетела с трассы и врезалась в частный дом
Сегодня, 28 июня, в 10 утра в поселке Солоницевка Харьковского района грузовой автомобиль КАМАЗ вылетел с трассы, снес забор жилого частного дома и повредил два здания.
По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу был доставлен водитель фуры с телесными повреждениями.
Водители, ставшие очевидцами последствий ДТП, предоставили АТН фото с места ДТП.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Загрузка...