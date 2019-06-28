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В Солоницевке фура вылетела с трассы и врезалась в частный дом

В Солоницевке фура вылетела с трассы и врезалась в частный дом

Сегодня, 28 июня, в 10 утра в поселке Солоницевка Харьковского района грузовой автомобиль КАМАЗ вылетел с трассы, снес забор жилого частного дома и повредил два здания.

По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу был доставлен водитель фуры с телесными повреждениями.

Водители, ставшие очевидцами последствий ДТП, предоставили АТН фото с места ДТП.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Агентство Телевидения Новости

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