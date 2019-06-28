Изменили план: на месте «Харьков-Арены» вместо многоэтажек построят ТРЦ и офисы - СМИ

На проспекте Григоренко (старого-нового проспекта Маршала Жукова) передумали строить многоэтажки. Теперь здесь планируют построить торгово-развлекательный и офисный центры, передает СтройОбзор.

Депутаты Харьковского горсовета предоставили разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка с изменением целевого назначения (кадастровый номер 6310138500: 07: 001: 0092) площадью 4,9121, изложив пункт строительства в новой редакции: для строительства ТРЦ по проспекту Григоренко, 2Б.

До этого в старой редакции данного проекта значилось, что по проспекту Григоренко, который переименован в проспект Маршала Жукова, построят новый жилой комплекс.

По данным издания, решение о разрешении на разработку проекта землеустройства приняли депутаты Харьковского горсовета на заседании сессии 17 апреля 2019 года.

Тогда речь шла об отводе участка для ООО «Аклор» с изменением целевого назначения для строительства многоквартирных жилых домов по проспекту Петра Григоренко, 2-Б.

При этом ООО «Аклор» остается арендатором участка и владельцем здания с лит. "Г-2", которое планируют снести, отмечает издание.

Напомним, сейчас на этом участке расположен один из самых масштабных недостроев города – «Харьков-Арена» - спортивный комплекс, который должны были возвести в городе к проведению «Евробаскета-2015».

Агентство Телевидения Новости