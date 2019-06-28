Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:00
Просмотров: 110

Изменили план: на месте «Харьков-Арены» вместо многоэтажек построят ТРЦ и офисы - СМИ

Изменили план: на месте «Харьков-Арены» вместо многоэтажек построят ТРЦ и офисы - СМИ

На проспекте Григоренко (старого-нового проспекта Маршала Жукова) передумали строить многоэтажки. Теперь здесь планируют построить торгово-развлекательный и офисный центры, передает СтройОбзор.

Депутаты Харьковского горсовета предоставили разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка с изменением целевого назначения (кадастровый номер 6310138500: 07: 001: 0092) площадью 4,9121, изложив  пункт строительства в новой редакции: для строительства ТРЦ по проспекту Григоренко, 2Б.

До этого в старой редакции данного проекта значилось, что по проспекту Григоренко, который переименован в проспект Маршала Жукова, построят новый жилой комплекс.

По данным издания, решение о разрешении на разработку проекта землеустройства приняли депутаты Харьковского горсовета на заседании сессии 17 апреля 2019 года.

Тогда речь шла об отводе участка для ООО «Аклор» с изменением целевого назначения для строительства многоквартирных жилых домов по проспекту Петра Григоренко, 2-Б.

При этом ООО «Аклор» остается арендатором участка и владельцем здания с лит. "Г-2", которое планируют снести, отмечает издание. 

Напомним, сейчас на этом участке расположен один из самых масштабных недостроев города – «Харьков-Арена» - спортивный комплекс, который должны были возвести в городе к проведению «Евробаскета-2015».

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 