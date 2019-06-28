Александр Грановский опроверг фейк о своей связи с журналистом Филимоненко

Народный депутат Александр Грановский, который баллотируется в Верховную Раду по 169-му одномандатному избирательному округу в Харькове, указал на распространение неправдивой информации о себе и своей избирательной кампании. Так, он опроверг распространяемую в некоторых СМИ информацию о том, что его избирательный штаб в Харькове возглавил журналист Всеволод Филимоненко.

Как сообщил Грановский на своей странице в Facebook, Филимоненко не только «записался» в руководители штаба нардепа, но и зарегистрировался кандидатом в народные избранники по 211-му округу в Киеве.

«Вне всякого сомнения, ни первая, ни вторая задачи не стоят перед ним. Единственная цель, которую он преследует - создать так называемую истерику вокруг какого-то, скорее всего, рейтингового кандидата в Киеве и здесь в Харькове вокруг меня», - пишет нардеп.

По словам Грановского, Всеволод Филимоненко известен своим конфликтом с главой общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталием Шабуниным.

«Тогда я публично поддержал Виталия. Так считаю и сегодня. В то время кто-то «зарядил» мужчинку, и он за деньги начал преследовать девушку (коллегу Виталия) и всячески над ней издеваться. В ответ на хлесткий удар в челюсть он достал газовый баллончик и пшикнул Виталию в лицо. Позднее медики обнаружили у него какие-то фейковые травмы на том месте, где у нормальных людей располагается голова», - пишет Грановский.

Нардеп также отметил, что Филимоненко «прославился» и другими приключениями.

«Цинизм ситуации еще и в том, что для того, чтоб снять этот фейковый видеоролик, он пригласил пенсионеров (естественно, заплатив этим людям деньги), которые, напоминая зрителей в цирке, судорожно кричали громогласное "УРА", воодушевившись лозунгами мальца. На фоне - символика Фонда Александра Грановского. Наверное, не случайно. Видеоролик, размещенный здесь, в фейсбуке, был также кем-то оплачен и распространяется на правах рекламы. Другими словами, это чудо в перьях, естественно, не имеет отношения ни ко мне, ни к фонду, ни к моей кампании», - резюмировал Александр Грановский.

Агентство Телевидения Новости