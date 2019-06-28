В Генуе снесли мост, убивший десятки людей

В итальянском городе Генуя в пятницу, 28 июня, снесли остатки моста, при обрушении которого в 2018 году погибли 43 человека. Об этом сообщает BBC News.

Для того чтобы снести старую конструкцию, специалисты использовали более полутонны взрывчатки. Эксперты разместили взрывчатку как на еще остававшихся опорах моста, так и на дорожном полотне.

Кроме того, вокруг моста разместили баки с водой, были также включены системы поливания для борьбы с пылью. За несколько минут до демонтажа прозвучала сирена, а сам снос занял всего восемь секунд.

Отмечается, что перед операцией из прилегающих к мосту районов эвакуировали тысячи людей.

Вернуться в дома и офисы они смогут позднее в течение дня, когда район признают безопасным. Также были перекрыты дороги в радиусе 300 метров.

Мост Моранди длиной 1,2 километра был построен в 1967 году. В 1990-х на нем проводились серьезные ремонтные работы, а в 2016-м прошла реконструкция.

Напомним, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа 2018 года около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными путями и рекой Польчевера.

Лишь 19 августа 2018 года спасатели завершили поиск погибших под завалами конструкций моста. Официальное количество погибших достигло 43.

Как сообщалось, немало итальянцев считают, что причиной трагедии стала коррупция, ведь о проблемах с мостом говорили сами жители.





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