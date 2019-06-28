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«ДНР» и «ЛНР» отпустили четырех украинских военнопленных

«ДНР» и «ЛНР» отпустили четырех украинских военнопленных

Власти так называемых «ДНР» и «ЛНР» отпустили четырех украинских военнопленных.

На свободу вышли украинский военный Дмитрий Великий (попал в плен 11 сентября 2016 года и был приговорен к 15 годам лишения свободы за "терроризм"), командир отделения Украинской армии Яков Веремейчик(попал в плен 25 мая 2018 года), Максим Горяйнов(старшина 53 ОМБР, один из восьмерых военных, попавших в плен 25 мая 2019 года в районе Новотроицкого), а также Эдуард Михеев, который попал в плен 16 октября 2017 года и был приговорен к 12 годам лишения свободы "за госизмену".

Напомним, что во время прямых переговоров Медведчука с боевиками Донбасса, которые произошли в Минске в четверг, 27 июня, была достигнута договоренность об освобождении четырех украинских военнопленных.

В Украину военные отправились из аэропорта Минска.

 

Агентство Телевидения Новости

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