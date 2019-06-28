29 июня вступит в силу решение Совета ЕС о продлении экономических санкций против РФ

Постановление Совета ЕС от 27 июня 2019 года о продлении до 31 января 2020 года ограничительных мер Евросоюза в отношении ряда секторов российской экономики, опубликованное сегодня. 28 июня, в "Официальном журнале" ЕС, вступает в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале" Европейского союза.

Об этом говорится в опубликованном юридическом акте.

Как сообщалось, Совет ЕС объявил в четверг о продлении до 31 января 2020 года экономических санкций против России.

В коммюнике Совета ЕС говорилось, что решение принято на основе информации о состоянии реализации Минских соглашений, представленной канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном Европейскому совету 20-21 июня. С выполнением этих соглашений ЕС связывает сохранение санкций.

Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

На основании докладов Меркель и Макрона Европейский совет потребовал срочного возобновления переговорных усилий с целью реализации Минских соглашений и применения мер доверия между сторонами.

"В этом контексте руководители ЕС единогласно договорились сохранить экономические санкции в отношении России. Совет ЕС сегодня (27 июня - ИФ) на основе этого решения принял официальное постановление по письменной процедуре", - объяснили в Брюсселе.

В сообщении Совета ЕС напоминается, что санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией Минских соглашений, которая была предусмотрена на 31 декабря 2015 года.

"Учитывая, что этого не произошло, санкции остались в силе", - заявляют в ЕС.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на действия в Украине: индивидуальные меры против 170 физических и 44 юридических лиц (до 15 сентября 2019 года); меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя" (до 23 июня 2020 года).

Агентство Телевидения Новости