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Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени нардепа Тымчука (посмертно)

Зеленский наградил орденом За мужество ІІІ степени нардепа Тымчука (посмертно)

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени народного депутата Дмитрия Тымчука (посмертно).

Это определено указом №470/2019 о награждении по случаю Дня Конституции Украины "за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения".

Как сообщалось, народный депутат Дмитрий Тымчук погиб в своей квартире в Киеве 19 июня.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины по статье "умышленное убийство" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По словам руководителя Нацполиции Украины Сергея Князева, у погибшего – огнестрельное ранение головы.

В прокуратуре рассматривают самоубийство как основную версию гибели народного депутата Тымчука.

Агентство Телевидения Новости

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