Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени нардепа Тымчука (посмертно)

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени народного депутата Дмитрия Тымчука (посмертно).

Это определено указом №470/2019 о награждении по случаю Дня Конституции Украины "за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения".

Как сообщалось, народный депутат Дмитрий Тымчук погиб в своей квартире в Киеве 19 июня.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины по статье "умышленное убийство" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По словам руководителя Нацполиции Украины Сергея Князева, у погибшего – огнестрельное ранение головы.

В прокуратуре рассматривают самоубийство как основную версию гибели народного депутата Тымчука.

Агентство Телевидения Новости