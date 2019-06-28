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На Харьковщине разыскали пропавшую девушку-подростка

На Харьковщине разыскали пропавшую девушку-подростка

На Харьковщине разыскали пропавшую девушку-подростка. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области 24 июня в полицию обратилась жительница Валковского района с заявлением о том, что ее 16-летняя дочь после ссоры ушла из дома.

Кроме полиции, на поиски ребенка был привлечены представители местной службы по делам детей, кинологи, гражданский воздушный патруль, общественное формирование «Защита города Валки» и неравнодушные местные жители.

Сегодня, 28 июня, пропавшую девушку нашли. Никаких противоправных действий с ней не случилось.

Как выяснилось, беглянка скрывалась в кустарниках и заброшенных домах. 

С несовершеннолетней работники полиции и службы по делам детей провели профилактическую беседу и вернули домой.

Агентство Телевидения Новости

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