По факту смерти женщины в Старом Салтове, на которую упало дерево, открыто уголовное дело

По факту смерти женщины в результате несчастного случая в Старом Салтове правоохранители открыли уголовное дело.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай», сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось, сегодня, 28 июня, около 14:00 на территории базы отдыха в Старом Салтове в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.

В результате происшествия 48-летняя женщина умерла, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости