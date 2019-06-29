NASA запустит дрон на спутник Сатурна для поисков жизни на нём

NASA готовится отправить дрон на спутник Сатурна Титан. Стоимость этого проекта - один миллиард долларов.

Этот летательный аппарат посетит десятки перспективных мест на Титане, чтобы исследовать химические процессы, которые могут привести к жизни.

Ученые считают, что Титан схож с Землей на ее раннем этапе формирования.

Дрон планируют запустить на этот спутник в 2026 году, а прибудет он в 2034. Для новой миссии ученые выбрали аппарат Dragonfly.

Известно, что на Титане есть ветра, реки, моря и озера - все как на Земле, но с экзотическим отличием.

Огромный спутник имеет свой сезонный цикл, где ветер и дождь формируют поверхность, образуя речные каналы, моря, дюны и береговые линии.

Средняя температура на нем -179C - это значит, что горы полностью изо льда, а жидкий метан выполняет много функций, которые на Земле выполняет вода.

Dragonfly сначала приземлится на просторах дюны "Шангри-Ла" (темная поверхность Титана), которая похожа на линейные дюны в Намибии на юге Африки.

Дрон будет исследовать эту местность короткими перелетами, при этом останавливаться, чтобы взять образцы.

"Полет на Титан самом деле легче, чем полет на Землю", - говорит главный исследователь миссии Элизабет Тертл из лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде, - Атмосфера Титана на поверхности в четыре раза плотнее, чем атмосфера на поверхности Земли, а сила тяжести составляет около одной седьмой силы тяжести на Земле".

Она добавила: "Это лучший способ туда добраться и лучший способ пройти дальние расстояния, чтобы мы могли проводить измерения в различных геологических условиях".

Эта миссия достигнет ударного кратера Селком, который есть на Титане. Есть свидетельства, что там были жидкая вода и органика - сложные молекулы на основе углерода, которые необходимы для жизни. Они, возможно, существовали там десятки тысяч лет.

"То, что действительно волнует меня в этой миссии, это тот факт, что Титан имеет все ключевые ингредиенты, необходимые для жизни", - сказал доктор Лори Глейз, директор направления по изучению планет в NASA, - Жидкая вода и жидкий метан. У нас есть сложные молекулы на основе органического углерода. И мы энергию, которая, как мы знаем, необходимая для жизни. Таким образом, мы имеем возможность наблюдать за процессами на Титане, которые происходили на ранней Земле, когда начало формироваться жизни и, возможно, даже условия, которые могли бы сохранить жизнь сегодня".

Дрон Dragonfly несет инструменты, которые могут исследовать атмосферу спутника и его воды, а также искать доказательства существования жизни в прошлом или сегодня.

"С миссией Dragonfly NASA снова сделает то, что никто не мог сделать", - заявил администратор космического агентства США Джим Бриденштин, - Полет на этот тайный океанический мир может сделать революцию в том, что мы знаем о жизни во Вселенной. Эта передовая миссия была бы немыслима даже несколько лет назад, но мы теперь готовы к удивительному полету".

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