Сегодня 10:04
Просмотров: 34
В Узбекистане рухнул аттракцион: есть жертвы
В парке города Джизак в областном центре Узбекистана во время движения упал аттракцион Летающая тарелка.
Об этом сообщила пресс-служба администрации района в пятницу, 28 июня.
Аттракцион во время работы рухнул на землю с высоты в семь метров из-за сломавшейся рукоятки.
В это время на нем находились восемь человек.
В результате аварии погибла девушка 1999 года рождения.
Она получила сильные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Прокуратура начала проверку.
Загрузка...