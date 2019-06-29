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Под Харьковом прошли сборы экипажей БТР Нацгвардии

Под Харьковом прошли сборы экипажей БТР Нацгвардии

Специальные сборы экипажей БТР завершились под Харьковом. Члены экипажей учились максимально полно реализовывать потенциал своих «железных коней» и поделились своими впечатлениями.

Национальная гвардия Украины как высокомобильное вооруженное формирование, требует большого количества быстрых, маневренных и одновременно защищенных машин. 

Ежегодно Нацгвардия получает новые образцы бронированных транспортных средств. Среди них - отечественная разработка, которая также находит все больше сторонников за рубежом, БТР-4Е. Нацгвардейцы верят, что вскоре они все пересядут из остатков советской техники - БТР - 60 и БТР - 70, на новые образцы боевых машин, и такие сборы приближают их к этой цели.

«Если мы хотим строить новую армию по стандартам НАТО, то мы должны обновить подвижной состав и подготовить высококвалифицированный персонал. На этих сборах  мы могли работать на тренажерах БТР-4Е. Получили много положительных впечатлений. Такие меры позволяют нам активно передавать свой опыт друг другу», - поделился впечатлениями от сборов механик-водитель Александр Добронос.

Участники собрания отмечают плотность графика, разнообразие упражнений и занятий в целом.

«Служу четыре года в воинской части 3005. Сборы прошли удачно. Мы получили большой опыт и узнали много нового. Мы наладили связи между подразделениями и одновременно смогли показать себя с хорошей стороны, и это было отмечено руководителями сборов», - заверил оператор-наводчик Александр Сайфудинов

В завершение собрания членов экипажей БТР отметили грамотами.

Агентство Телевидения Новости

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