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С 1 июля из-за ремонта дороги на Гимназической набережной закроют движение

С 1 июля из-за ремонта дороги на Гимназической набережной закроют движение

Движение транспорта по Гимназической набережной, на участке от ул. Вернадского до ул. Университетской, будет запрещено с 9:00 1 июля до 21:00 20 августа, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проезжей части набережной.

Объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: Грековской, Воскресенской, Нетеченской, Кузнечной и переулку Подольскому.

На время работ автобусы будут курсировать так: 

№11э (в прямом и обратном направлениях): - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская - пер. Банный - пл. Павловская - ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;

№304э, 305э:

в сторону центра: - ул. Вернадского - пер. Подольский - пер. Армянский - пл. Павловская и далее по маршруту; 

в сторону пр. Гагарина: - пл. Павловская - пер. Банный - ул. Университетская - ул. Кузнечная - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского и далее по маршруту.

 

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