В Одессу зашел новейший катамаран ВМС США

Американский быстроходный транспортно-десантный катамаран USNS Yuma за ночь пересек Черное море и сегодня утром, 29 июня, зашел в порт Одессы.

Примерно в 11:00 катамаран ошвартовался у причала 1к, сообщает Думская в субботу, 29 июня.

"Yuma доставил в Украину подразделение (скорее всего, батальон) американских морских пехотинцев, которые примут участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze-2019", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре в порт Одессы зайдет еще один корабль ВМС США – ракетный эсминец USS Carney DDG 64, который накануне прошел Черноморские проливы.

USNS Yuma – восьмой по счету экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead. Он был спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации с конца апреля 2017 года. Его длина 103 метра, ширина - 28,5 метров.

Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил разгоняют корабль до 43 узлов (80 км/ч). Полное водоизмещение корабля - 2400 тонн. Он может взять на борт больше 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка катамарана около четырех метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

"Катамаран выглядит очень необычно для нашего глаза. Он сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается", – пишет издание.

Агентство Телевидения Новости