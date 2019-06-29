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С 1 июля будут облагаться налогом посылки из-за рубежа свыше 100 евро

С 1 июля будут облагаться налогом посылки из-за рубежа свыше 100 евро

С 1 июля 2019 вступают в силу изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения получателями посылок из-за рубежа.

Об этом пишет Liga.Net.

«Теперь, если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель-физлицо обязано уплатить налог на добавленную стоимость. Ранее этот порог составлял 150 евро», — пишет издание.

Изменения касаются товаров в международных и экспресс-отправлениях, заходящих в Украину, суммарная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро для одного получателя в одной депеше от одного отправителя.

Платежи будут состоять из НДС — 20% и пошлины — 10%.

Для расчета суммы будет применяться курс НБУ, установленный на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

Правило «100 евро» действует только для физических лиц. Для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей беспошлинный лимит остается на уровне 150 евро.

Власти уверены, что изменение прежде всего повлияет на тех, кто обходит правила ввоза международных посылок.

Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заверила, что люди, которые заказывают товары из-за границы для себя, не пострадают. По ее утверждению, количество посылок суммой выше 150 евро составляет лишь 1,4% от общего количества.

 

Агентство Телевидения Новости

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