В Индии из-за обвала стены на стройке погибли 15 человек

В Индии в городе Пуна на строительстве после сильного дождя рухнула стена.

В результате ее обрушения погибли, по меньшей мере, 15 человек, в том числе 3 детей, сообщает Reuters.

Семьи строителей отдыхали в сооружениях вблизи строительства, когда сильные порывы дождя с ветром повалили "плохо построенную" стену.

"Мы пытаемся спасти людей, которые попали под стену и грязь", — сказал чиновник и добавил, что им уже удалось спасли трех рабочих.

Как известно, в июне-сентябре в Индии традиционно наступает сезон муссонов.

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