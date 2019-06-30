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Пьяный житель Купянска "заминировал" ювелирный магазин

Пьяный житель Купянска заминировал ювелирный магазин

На Харьковщине задержали жителя райцентра за ложное сообщение о заминировании ювелирного магазина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 8 июня около 14:00 на номер "102" поступило сообщение от мужчины, который заявил о заминировании ювелирного магазина в Купянске. 

Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели двухэтажное здание магазина и прилегающую территорию общей площадью 700 кв. метров, эвакуировали 7 человек - продавцов, охранника и посетителей магазина. 

Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили. 

Указанный факт следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В совершении данного преступления полицейские разоблачили и задержали 34-летнего местного жителя. 

Злоумышленник сознался в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с мобильного телефона своей знакомой сообщил полиции ложную информацию о заминировании ювелирного магазина. 

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 6 лет тюремного заключения.

Агентство Телевидения Новости

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