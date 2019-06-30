Харьковчанин покончил с собой, выбросившись из окна квартиры
40-летний харьковчанин покончил с собой, выбросившись из окна своей квартиры многоэтажки в Индустриальном районе города.
Об этом сообщают в пользователи соцсетей. Очевидцы также опубликовали фото с места происшествия.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 29 июня в 21-30 возле дома по улице Библика было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения, который покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на 4-м этаже.
Как выяснилось, при жизни мужчина злоупотреблял спиртными напитками.
Тело погибшего направили в морг. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан, продолжается проверка