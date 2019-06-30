Неизвестные залили краской приемную народного депутата в Харькове

Сегодня ночью в Харькове неизвестные залили краской приемную народного депутата Верховной Рады.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об этом поступила в полицию сегодня, 30 июня, в 09.30.

Согласно заявлению руководителя приемной, неизвестные лица облили красной краской фасад, двери и окна помещения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан.

По данному факту полиция проводит проверку.

По данным очевидцев, в данном помещении находится офис Юрия Бойко.

Агентство Телевидения Новости