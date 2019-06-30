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Неизвестные залили краской приемную народного депутата в Харькове

Неизвестные залили краской приемную народного депутата в Харькове

Сегодня ночью в Харькове неизвестные залили краской приемную народного депутата Верховной Рады.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об этом поступила в полицию сегодня, 30 июня, в 09.30. 

Согласно заявлению руководителя приемной, неизвестные лица облили красной краской фасад, двери и окна помещения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. 

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. 

По данному факту полиция проводит проверку.

По данным очевидцев, в данном помещении находится офис Юрия Бойко.

Агентство Телевидения Новости

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