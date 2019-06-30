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На Московском проспекте во время пожара в квартире погибла женщина

На Московском проспекте во время пожара в квартире погибла женщина

29 июня в 23:30 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на проспекте Московском, 228 в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области, прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в одной из квартир на 3-м этаже горели домашние вещи и мебель на площади 30 кв.м.

В ванной комнате обнаружили тело хозяйки квартиры, 1940 года, без признаков жизни.

Вероятно, женщина пыталась спрятаться от пожара, но получила смертельное отравление угарным газом.

Спасатели локализовали огонь в 00:05 и полностью ликвидировали его в 00:35.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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