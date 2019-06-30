На Закарпатье изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины

На Закарапатье правоохранители разоблачили факты незаконного ввоза на таможенную территорию Украины табачных изделий, произведенных в других странах.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР Украины.

По предварительной информации, сигареты известных мировых брендов без марок акцизного налога реализовывались при содействии должностных лиц правоохранительных органов. Табачные изделия распространялись на так называемом «черном» рынке Украины, а также переправлялись контрабандой в страны Евросоюза.

Во время обыска в одном из складских помещений в Мукачево следователи ГБР обнаружили и изъяли ящики с сигаретами без марок акцизного налога.

Тогда же поступила информация о пребывании на территории автостоянки, которая находилась рядом с обыскиваемым складским помещением, транспортных средств, в которых также находились сигареты неизвестного происхождения без соответствующих акцизных марок.

Поэтому 27-29 июня правоохранители провели 11 неотложных обысков указанных автомобилей с прицепами и полуприцепами. Во время обысков следователи ГБР и сотрудники СБУ изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет за историю независимой Украины.

По предварительным подсчетам сумма найденного товара составляет 70 миллионов гривен. Кроме этого, выявлено тринадцать грузовых автомобилей, которые перевозили подакцизную продукцию.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 204 УК Украины. Следствие по делу продолжается.





Агентство Телевидения Новости