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Разведение сил у Станицы Луганской завершилось - ОБСЕ

Разведение сил у Станицы Луганской завершилось - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ официально подтвердила разведения сил в Станице Луганской и демонтаж укрепленных позиций.

Об этом говорится в сообщении миссии от 30 июня.

Отмечается, что 29 июня СММ получила вербальную ноту от Министерства иностранных дел Украины, в которой говорилось, что Вооруженные Силы Украины завершили разграничение в согласованном районе разграничения возле Станицы Луганской.

30 июня СММ получила письмо от вооруженных формирований в неподконтрольных правительству районах Луганской области, в котором говорится, что они завершили разъединение в согласованном районе разграничения возле Станицы Луганской.

26 июня миссия ОБСЕ зафиксировала начало процесса размежевания с личным составом ВСУ и вооруженных формирований, которые оставили свои наиболее простые позиции вместе со своим оружием и вышли из зоны разъединения.

В последующие дни миссия зафиксировала, что ВСУ и вооруженные формирования освободили другие места в зоне разъединения. ВСУ, в частности, начали разбирать свои фортификационные сооружения и проводить работы по разграничению; вооруженные формирования, которые начали разбирать сарай и снимать некоторые бетонные блоки внутри зоны разъединения, а также начали создание новой инфраструктуры пересечения за пределами зоны разъединения.

"Ситуация спокойная и стабильная. СММ будет продолжать активно следить за ситуацией и докладывать о ней", - подытожили в миссии ОБСЕ.

Как сообщалось, в начале следующей недели в Станицу Луганскую приедет специальная правительственная комиссия.

Ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что обе стороны конфликта отвели свои передовые позиции на определенное расстояние в сторону своего тыла. Развести войска здесь пытаются еще с 2016 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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