В Украине заработал новый рынок электроэнергии

В Украине с понедельника, 1 июля, заработал новый рынок электроэнергии.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины, руководитель координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии Владимир Кистион в Facebook.

"Рынок электрической энергии запустился! Сегодня состоялись первые торги на рынке "на сутки вперед". Поздравляю команду ГП Оператор рынка, НЭК Укрэнерго, Ощадбанк, Андрея Пышного и Игоря Насалика с удачным внедрением важной для Украины реформы", – написал он.

Кистион отдельно отметил, что в новом рынке цена электроэнергии для населения останется неизменной.

"Цена электроэнергии для населения с 1 июля 2019 года остается неизменной – в среднем 1,08 гривен за киловатт", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на новом биржевом сегменте оптового рынка электроэнергии уже состоялись первые торги по продаже электроэнергии на следующие сутки.

Как сообщается на сайте госпредприятия Оператор рынка, отвечающем за функционирование РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), в торговой зоне Объединенная энергосистема Украины продано 150,895 млн кВт-ч по средневзвешенной цене 1594,188 грн за МВт-ч.

Отметим, законом предусмотрены различные механизмы купли-продажи электроэнергии: двусторонние договоры, рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок.

Для реализации норм закона Кабинет министров создал на базе Энергорынка два государственных предприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии: ГП Оператор рынка и ГП Гарантированный покупатель.

Напомним, 5 июня на заседании Кабинета Министров Украины были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии.

Агентство Телевидения Новости