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На Харьковщине за неделю утонули 4 человека

На Харьковщине за неделю утонули 4 человека

В течение с 24 июня по 1 июля в Харьковской области спасатели 365 раз выезжали по сигналу «Тревога», сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из них 222 выезда были на ликвидацию пожаров и возгораний, 152 из которых были связаны с горением сухостоя и мусора, а 3 пожара возникли на территории лесных хозяйств.

Все эти возгорания в природных экосистемах возникли из-за человеческой халатности и умышленно выжигания сухой травы, отметили в ГСЧС.

В результате пожаров 2 человека погибли, спасен во время ликвидации пожаров 1 человек. 25 человек на пожарах удалось эвакуировать из опасных зон.

На месте возникновения чрезвычайных событий погибли 10 человек, еще 5 получили травмы, 1 человек был спасен.

Кроме того, пиротехники ГСЧС 8 раз выехали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены на Харьковщине.

Всего специалисты обезвредили 43 боеприпасов, среди которых: 34 артснаряд, 5 минометных мин, 4 гранаты.

На водных объектах области за неделю выявлено 4 погибших.

Несчастные случаи случались: 2 - в Харьковском районе, а также по 1-му в Харькове и Купянском районе.

Сейчас по данным случаям проводятся следственные действия, которые должны установить их обстоятельства и причины гибели людей. 4 человек удалось спасти от гибели на воде.

 

Агентство Телевидения Новости

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