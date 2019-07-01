Смерть после выпускного. Девушка погибшего в Тарановке старшеклассника пообщалась с журналистами

Накануне полиция сообщила: празднование выпускного вечера на Харьковщине завершилось смертью старшеклассника. Событие произошло в селе Тарановка Змиевского района.

По официальной информации полиции, между двумя парнями произошла драка, в ходе которой один из них перекинул второго через себя, тот упал на асфальт и ударился головой.

Пострадавший, впрочем, даже дошел домой, правда, с помощью, а на следующее утро бабушка обнаружила уже бездыханное тело внука. Она сразу же позвонила в полицию.

Сотрудники Змиевского отдела полиции причастным к совершению преступления считают 17-летнего жителя села Тарановка.

Девушка погибшего подростка, Анастасия, рассказала журналисту АТН по телефону о трагедии.

Говорит, это был второй день выпускного. Возле школы, где обычно гуляют местные подростки, в тот день собралось около 15 человек из разных компаний, некоторые, говорит, выпивали.

Со вторым участником конфликта её парень, Валерий, был знаком, но друзьями они не были.

Когда между парнями началась перепалка, девушка с подружкой как раз отошла.

- Это было возле школы. Из-за чего поскандалили – я не знаю. Я с подружкой отходила, когда начался конфликт, а когда они уже стояли, разговаривали с ним – я пришла. О чем говорили - я не слышала, так как рядом было много людей, ничего не было слышно. Кто кого первый ударил - я не видела. Я тогда стояла в стороне с подругой. - Он упал, потерял сознание? – Да. – Вызвали «скорую» ему кто-то? – Нет, «скорую» не вызывали. – А почему никто не вызвал? – Хотели вызвать, но говорили «Нет, не надо!», никто не вызывал. – Переживали, что полиция приедет? – Наверное. Он сам пришел в себя. – Сразу же? – Да, он ещё вставал. Когда шли ко мне домой говорил, что сильно болит голова и рука, из видимых повреждений был лишь большой счес на руке. Мы его довели ко мне домой, а потом его забрал папа. – Забрал домой? Он как себя тогда чувствовал? – Он мог ходить лишь с помощью. Узнала о его смерти от его бабушки, она меня набрала и сообщила по телефону. Тот, с кем мой парень дрался - мы не говорили, я его сегодня видела возле сельсовета, он просто отвернулся и ничего не говорил

Гуляющие возле школы ребята, говорит Анастасия, пытались разнять подростков.

В Тарановке шокированы безразличием молодёжи, ведь «скорую» для погибшего парня никто так не вызвал.

Событие сейчас активно обсуждается в местном паблике.

Вроде как * его бил, тот ударился головой и потерял сознание, но это его не остановило. Потом он очнулся. Он пошел домой, ему было плохо, он блевал, на утро он сказал бабушке, что плохо себя чувствует, и умер у неё на руках, «скорая» не успела

Он не приходил в сознание всю ночь и весь день. И так и умер без сознания, ничего никому не говорил

Солнце, каждый бы «скорую» вызвал бы. А они просто испугались ответственности, они по-любому все пьяные были

Агентство Телевидения Новости