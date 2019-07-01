Почти полсотни трупов выловили из воды. Спасатели предупреждают: основная причина смерти - алкоголь

Денис работает cпасателем на одном из городских пляжей. Говорит, что хоть на выходных и похолодало, желающих освежиться было достаточно. Как и тех, кто перед тем, как окунуться в воду, выпил алкогольных напитков.

Денис Спасский, спасатель

Любят люди посидеть, выпить. Вот здесь, в тени, например. А потом пойдут в воду… а он уже еле идет в воду. И все, так и случается. Трезвые - редко, они себя контролируют, знают там, … я устал, например, я поплыл на берег. А пьяный…

По словам Дениса, на пляже можно постоянно заметить отдыхающих с бутылкой пива или другими слабоалкогольными напитками. И поведение у них соответствующее, поэтому о безопасном отдыхе речь не идёт.

Так, за период с 24 июня четыре человека погибли на воде.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Один випадок був в Харківському районі, інший був випадок в Куп’янському районі на водоймищі. Там було знайдено два тіла, попередньо, людей. Їх гибель, це зв’ язано з тим, що вони купалися, але на теперішній час проводиться судмедекспертиза, і буде встановлена причина їх загибелі

Кроме этого, по словам Игоря Лупандина, еще четыре человека, которые находились в воде, могли тоже погибнуть, но благодаря правильным действиям окружающих, которые знали, как оказать первую помощь, смогли дождаться медиков живыми.

Учитывая очередную волну жары, спасатели в который раз напоминают о соблюдении правил безопасного отдыха на воде.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Перше - це відпочивати в місцях, які спеціально обладнані для цього. Мається на увазі - пляжі обладнані, де є рятувальні пости, де є медичні пости, де є спеціальні пляжі для цього. Друге - ніколи не заходити в воду в нетверезому стані. Це треба запам’ятати назавжди

Всего с начала этого года на водных объектах Харьковщины погибли более 45 человек.





Агентство Телевидения Новости