Стали известны тарифы на коммунальные услуги во время отопительного сезона

Кабмин установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на отопительный сезон – 2019/2020.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

По информации Правительственного портала, согласно правительственному решению, с начала отопительного сезона будут действовать такие тарифы:

по поставке тепловой энергии:

- в случае оснащения приборами учета - 1400 грн за 1 Гкал (с учетом налога на добавленную стоимость);

- в случае отсутствия приборов учета - 35,21 грн за 1 кв. м (с учетом НДС).

По поставке горячей воды:

- при условии подключения полотенцесушителей к системам снабжения горячей воды - 83,66 грн за 1 куб. м (с учетом НДС);

- в случае их отсутствия - 75,74 грн за 1 куб.м (с учетом НДС).

«Оплата населением городов областного значения и Киева услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды будет осуществляться с учетом установленных соответствующими органами местного самоуправления тарифов, которые не превышают предельные цены, определенные Кабинетом министров Украины», - отмечают на Правительственном портале.

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, правительство рекомендовало ежемесячно мониторить тарифы на тепло и горячую воду и принимать меры в случае необоснованного повышения тарифов.

Владимир Гройсман также поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит каждого теплокоммунэнерго на предмет объективности имеющейся стоимости тепла и воды.

Агентство Телевидения Новости