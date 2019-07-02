Хищные домашние питомцы: в Экопарк отдали бенгальскую кошку и каракала

Красивая. Она абсолютно ручная. Гладиться любит.

Эту домашнюю бенгальскую кошку по имени Ашера привезли в Экопарк ее бывшие хозяева с просьбой приютить. Неожиданности не закончились, поскольку оказалось, что в паре с ней отдавали еще более экзотичного питомца - хищного каракала Рокки. Хозяева говорили, будто решили переехать, а забрать с собой любимцев не имеют возможности, а отдавать куда-либо пушистых не хотели.

Алексей Календовский, нач. сектора хищников Фельдман Экопарк

Для них строится вольер, там у нас на территории и будем их пересаживать туда. Они сейчас у нас пока в изоляторе где-то месяц. Ну, я не хотел бы их разделять, конечно, а там как получится. Ну, раз они друзья уже с детства, зачем травмировать их ещё больше.

Сейчас Рокки и Ашера уже прошли все необходимые ветпроцедуры, и постепенно привыкают к сотрудникам, рассказывает начальник сектора хищников Алексей Календовский. Впрочем, ласковая бенгальская кошечка Ашера сразу же пошла на контакт, а вот своенравный каракал ни на минуту не прекращает шипеть, появись хоть кто-то в поле его зрения.

Алексей Календовский, нач. сектора хищников Фельдман Экопарк

Каракал, ну это вообще как бы, не совсем домашнее животное, которое стоит держать дома. И он насколько я знаю, признавал у себя только там хозяина, и остальным было тяжело с ним.

Такой агрессивный Рокки со всеми кроме своей пушистой подружки, рассказывает Алексей Календовский.

Иногда выходит. Но когда есть присутствие других людей он, конечно, сразу принимает вот это его место и оборонительная позиция, вот видите. Ну, а так, когда никого нет, они вместе и играются и валяются и кушают вместе. Пьют вон.

Кормят пушистых тем же, чем и других хищных кошек Экопарка - мясом, рыбой, сыром и перепелиными яйцами. Скорее всего, говорят сотрудники, чуть позже друзьям подыщут пары их вида.





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