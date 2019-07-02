Сотни тысяч долларов и евро в долг. Один из народных депутатов Украины продолжает увеличивать долги перед банками

468 тысяч долларов и 450 тысяч евро - такой долг перед банком народного депутата Дмитрия Святаша. Сам нардеп объясняет, вместе со всеми украинцами пострадал от кризиса в 2008 году. Сейчас он является должником, решением суда не имеет права выезжать из страны. Свою нынешнюю связь с корпорацией «Автоинвестсервис», долги которой достигают более двух миллиардов долларов, опровергает.

Дмитрий Святаш, народный депутат Украины:

Что касается меня, то я выплачиваю свой долг в соответствии с действующим законодательством. Стараюсь делать всё для этого возможное. Предъявил все существующие у меня активы, в том числе корпоративные права. Но, к сожалению, коррумпированный судебный исполнитель, против которой я вынужден был написать заявление, потому что кроме как запретить мне выезд за границу - она ничего не делает. - А следующий вопрос? Я думаю, следующий задаст кто-то другой!

К тому же долги не мешают Дмитрию Святашу декларировать дома под Харьковом, недвижимость за рубежом, элитные автомобили и драгоценности. Он объясняет: все средства заработал, когда имел собственный бизнес





Агентство Телевидения Новости