Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 3 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №6, стояк) до 17:00 03.07.19 г., шоссе Салтовское, 141-б (п. №3, стояк) пр. Тракторостроителей, 94-б-в до 20:00 03.07.19 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 22 (п. №6, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 12-а (п. №1) ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 03.07.19 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 1-а (п. №1) до 20:00 03.07.19 г.

Слободской район:

ул. Ковтуна, 15 (п. №2, стояк), ул. Дизельная, 18 (п. №7, спаренный стояк) до 20:00 03.07.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 03.07.19 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 73 (п. №5, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №1, стояк), 35 (п. №10, стояк), ул. Есенина, 14 (п. №4, стояк), пр. Победы, 72-а (п. №1), ул. Клочковская, 16, 327-а (п. №2), ул. Ахсарова, 13 (п. №1, стояк), пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 3-д до 20:00 03.07.19 г.

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