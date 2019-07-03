На Харьковщине в огне погибли 2 человека

За сутки на Харьковщине произошло два пожара, во время которых погибли люди.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, первый из них произошел в Барвенковском районе: в поселке Никополь, на улице Мира, 101 в 04:30 в частном домовладении загорелся матрас на площади 1 кв. метр.

Спасатели ГСЧС на тушение пожара не вызывались.

Огонь потушили соседи. Во время пожара погиб владелец квартиры - мужчина 1956 года рождения, имевший инвалидность 2-й группы. Причина пожара устанавливается.

Второй пожар произошел в Холодногорском районе Харькова 2 июля в 10:58.

Как следует из информации в сводке ХОГА, в переулке Резниковском, 1 в квартире на 4-м этаже 5-ти этажного жилого дома загорелся диван на площади 3 кв. метра.

На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры - мужчины 1964 года рождения.

Причину смерти мужчины устанавливают.

Во время пожара были эвакуированы 10 жителей дома.

Агентство Телевидения Новости