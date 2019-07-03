На Харьковщине в огне погибли 2 человека
За сутки на Харьковщине произошло два пожара, во время которых погибли люди.
Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, первый из них произошел в Барвенковском районе: в поселке Никополь, на улице Мира, 101 в 04:30 в частном домовладении загорелся матрас на площади 1 кв. метр.
Спасатели ГСЧС на тушение пожара не вызывались.
Огонь потушили соседи. Во время пожара погиб владелец квартиры - мужчина 1956 года рождения, имевший инвалидность 2-й группы. Причина пожара устанавливается.
Второй пожар произошел в Холодногорском районе Харькова 2 июля в 10:58.
Как следует из информации в сводке ХОГА, в переулке Резниковском, 1 в квартире на 4-м этаже 5-ти этажного жилого дома загорелся диван на площади 3 кв. метра.
На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры - мужчины 1964 года рождения.
Причину смерти мужчины устанавливают.
Во время пожара были эвакуированы 10 жителей дома.