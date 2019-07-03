Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:20
Просмотров: 151

В Харькове за пожаром в квартире пытались скрыть следы убийства: открыто уголовное дело

В Харькове за пожаром в квартире пытались скрыть следы убийства: открыто уголовное дело

Ранее сообщалось о пожаре в Холодногорском районе Харькова, во время тушения которого в квартире было обнаружено тело 55-летнего погибшего хозяина.

Правоохранители установили, что на теле погибшего мужчины обнаружили телесные повреждения, свидетельствующие о насильственной смерти.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 2 июля около 17:30 в полицию поступила информация о пожаре в одной из квартир многоэтажки в переулке Резниковском.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. После ликвидации пожара в квартире обнаружили тело мужчины в постели.

Установлено, что до прибытия пожарных на вызов входные двери в квартиру были закрыты. При осмотре эксперт на теле умершего обнаружил признаки насильственной смерти, а именно: ножевое ранение межреберной области. 

Тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления, правоохранители устанавливают.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 