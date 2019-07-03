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В ДПТ под Красноградом погибла супружеская пара − ребенок доставлен в больницу

В ДПТ под Красноградом погибла супружеская пара − ребенок доставлен в больницу

Авария произошла накануне в 17:20 − на трассе Красноград-Перещепино в районе Краснограда столкнулись Mercedes E-class, рейсовый автобус и грузовик Mercedes. Два человека погибли, 12-летний ребенок − в больнице. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель легкового авто (37-летний житель Сум) потерял управление, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик, который, в свою очередь, столкнулся с автобусом "Сумы-Запорожье".

От полученных травм на месте ДТП погибли водитель легкового автомобиля и его 39-летняя супруга, их 12-летняя дочь была госпитализирована с переломом руки. Состояние здоровья девочки медики оценивают как удовлетворительное. Пассажиры автобуса не пострадали. 

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

Агентство Телевидения Новости

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