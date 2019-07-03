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Полное солнечное затмение: опубликованы фото

Полное солнечное затмение: опубликованы фото

2 июля произошло полное солнечное затмение. Лучше всего его было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине. Украинцы затмение в этот раз не наблюдали.

Так, максимальная фаза затмения наступила 2 июля в 22:23 по Киеву, а его продолжительность составила 4 минуты 33 секунды.

Первые фотографии полного солнечного затмения опубликовало агентство Reuters.

Отмечается, что в 2019 году должно быть пять затмений — три солнечных и два лунных: частичное солнечное затмение, которое было 6 января, полное солнечное - 2 июля и полное лунное, которое было 21 января.

17 июля можно будет посмотреть на лунное затмение и кольцеобразное солнечное, которое ожидается 26 декабря.

Агентство Телевидения Новости

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