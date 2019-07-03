В Харькове спасли 16-летнюю девушку, которая попала в ловушку из-за мяча

2 июля в 18:50 спасателям поступил вызов о том, что работникам скорой медицинской помощи нужна помощь в освобождении 16-летней девушки из металлических решеток забора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, инцидент произошел на ул. Астрономической, 44-А в Харькове.

Как выяснилось, девушка пыталась пролезть сквозь решетки, чтобы достать мяч, но застряла и не могла выбраться.

На место прибыли спасатели в количестве 5 человек.

С помощью специального спасательного инструмента они вызволили девушку, которую затем госпитализировали в областную детскую клиническую больницу №1.

Спасательная операция заняла 15 минут и завершилаь в 19:05.

Агентство Телевидения Новости