Под Харьковом горел дом: женщина получила сильные ожоги

2 июля в 5:09 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме на ул. Первомайской, 14 в селе Залинейное Зачепиловского района Харьковской области.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 16 кв.м.

На момент возникновения пожара внутри дома находилась его 42-летняя хозяйка.

В результате пожара женщина получила значительные ожоги около 60% тела.

Каретой скорой помощи пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

Спасатели локализовали пожар в 5:32 и в 06:20 полностью ликвидировали его.

Агентство Телевидения Новости