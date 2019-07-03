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В суперпротивостоянии Бразилия - Аргентина определился финалист Копа Америка-2019
В Бразилии близится к развязке континентальный чемпионат национальных сборных. В одном из полуфиналов Копа Америка-2019 встретились две наиболее харизматичные латиноамериканские сборные - Бразилия против Аргентины.
Матч заврешлся победой бразильцев. Габриэль Жезус в первом тайме открыл счет. А во втором он стал автором голвей передачи на Роберто Фирмино. Гол Фирмино установил о кончательный итог - 2:0.
В финале сборная Бразилии встретится с победителем второго полуфинала - Чили - Перу.
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