В суперпротивостоянии Бразилия - Аргентина определился финалист Копа Америка-2019

В Бразилии близится к развязке континентальный чемпионат национальных сборных. В одном из полуфиналов Копа Америка-2019 встретились две наиболее харизматичные латиноамериканские сборные - Бразилия против Аргентины.

Матч заврешлся победой бразильцев. Габриэль Жезус в первом тайме открыл счет. А во втором он стал автором голвей передачи на Роберто Фирмино. Гол Фирмино установил о кончательный итог - 2:0.

В финале сборная Бразилии встретится с победителем второго полуфинала - Чили - Перу.





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