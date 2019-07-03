Хотел пошутить: во время конфликта у мужчины нашли "гранату"

Сегодня ночью, 3 июля, харьковские патрульные получили вызов на конфликт.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, заявитель сообщил полицейским, что мужчина с признаками опьянения бросался него с ножом и другими предметами.

Прибывшие по указанному адресу патрульные застали конфликт шестерых человек. Во время урегулирования перепалки один из мужчин резко засунул руку в карман. В свете фар патрульные увидели, что в кармане злоумышленника находится предмет, похожий на гранату.

Не дав скобе отстрелить, патрульный выхватил опасный предмет и прочно зафиксировал в своей руке.

На место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу.

Патрульный держал опасный предмет в руке около 40 минут, а его напарники огородили место происшествия и обеспечили публичную безопасность.

Специалисты-взрывотехники осмотрели подозрительный предмет и установили, что это муляж гранаты.

Товарищи владельца «гранаты», оправдывая своего знакомого, сообщили, что он просто хотел пошутить.

Сейчас все материалы по происшествию находятся на рассмотрении в Новобаварском отделе полиции.

Агентство Телевидения Новости